Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, 04.02.20, meldete eine 39-jährige Schifferstädterin den Diebstahl ihres Rucksacks aus ihrem Fahrradkorb in der Hauptstraße. Den Rucksack habe die Frau gegen 16:00 Uhr dort abgelegt und kurz unbeaufsichtigt gelassen, um zu telefonieren. In dieser Zeit wurde der Rucksack vermutlich entwendet. Zwei Personen, die in der Nähe festgestellt wurden und der Mitteilerin verdächtig vorkamen, konnten nach Durchsuchung ihrer Person und ihres Fahrzeuges als Tatverdächtige ausgeschlossen werden. Eineinhalb Stunden später erschien die Frau noch einmal auf der Dienststelle der Polizei Schifferstadt. Sie habe ihren Rucksack wieder, dieser sei in einem Supermarkt in der Hauptstraße abgegeben worden. Jedoch würden nun ein zweistelliger Geldbetrag und die Bankkarte der Geschädigten fehlen. Die Beamten konnten ermitteln, dass der Rucksack gegen 16:30 Uhr von einem Mann, der in Begleitung eines Kindes war, abgegeben wurde. Den Rucksack habe er in Schifferstadt gefunden. Zeugen, insbesondere der vermeintliche Finder des Rucksacks, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

