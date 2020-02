Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl geklärt und vier offene Haftbefehle erledigt (58/0302)

Speyer (ots)

03.02.2020, 16:50 Uhr

Ein 28-Jähriger Mann und eine 22-jährige Frau - beide aus Speyer - entwendeten in einem Supermarkt in der Auestraße am Montagnachmittag Kleidungsstücke und Kosmetikprodukte im Gesamtwert von ca. 30EUR. Sie wurden nach Passieren der Kasse durch einen Angestellten, der das Paar bei der Tat beobachtet hatte, angesprochen. Die entwendeten Gegenstände wurden daraufhin wieder ausgehändigt. Eine Überprüfung der Beschuldigten durch eine hinzugezogene Polizeistreife ergab zudem, dass gegen die Frau insgesamt vier offene Haftbefehle in einer Gesamthöhe von 260EUR bestanden. Diese wurden von ihr beglichen, sodass so ihre Verhaftung abgewandt werden konnte. Wegen des Ladendiebstahls leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen die Beschuldigte und ihren Begleiter ein.

