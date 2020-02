Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Schifferstadt (ots)

Am Montagmittag gegen 13:50 Uhr fuhr ein 16-jähriger Radfahrer den Feldweg neben den Bahngleisen am Kestenbergerweg entlang. Als er an einer Fußgängerin vorbeifuhr, streifte er aus Unachtsamkeit die Frau und stürzte. Die Fußgängerin kam ebenfalls zu Fall und verletzte sich am Bein und am Ellbogen. Der Radfahrer bleib augenscheinlich unverletzt.

