Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 03.02.2020 gegen 05:55Uhr überquert ein 30-jähriger Mann aus Frankenthal als Fußgänger die für ihn grün anzeigende Lichtzeichenanlage für Fußgänger am Ostring vom Nachtweideweg kommend in Richtung Frankenthal Zentrum. Zur gleichen Zeit biegt eine 23-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Kleinwagen an der für sie ebenfalls grün anzeigenden Lichtzeichenanlage vom Nachtweideweg kommend auf den Ostring nach links ab. Sie übersieht den bevorrechtigten Fußgänger und es kommt zum Zusammenstoß. Durch die Kollision erleidet der Mann eine Platzwunde am Kopf sowie ein Trauma der Wirbelsäule. Er wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin wird nicht verletzt. Da die Windschutzscheibe des Pkws stark beschädigt wird, muss der Pkw abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 300,-EUR geschätzt.

