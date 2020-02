Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeibeamter durch Hochzeitsgast verletzt (01/0202)

Speyer (ots)

02.02.2020, 00:40 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Heinrich-Heine-Straße zu einem Polizeieinsatz auf einer Hochzeit, bei welchem ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Speyer leicht verletzt wurde. Verständigt wurde die Polizei zunächst über einen alkoholisierten Gast, der auf der Hochzeit so aggressiv auftrete, dass man eine Eskalation befürchte. Beim Eintreffen der mit mehreren Streifen angefahren Örtlichkeit befand sich der 28-jährige Mann aus Weinheim schreiend in einer Traube von Hochzeitsgästen auf der Straße. Bei Erblicken der Polizeibeamten trat er aus der Menge auf einen der Polizeibeamten zu und schlug diesem unvermittelt mit der Faust in den Brustbereich. Hochzeitsgäste zogen ihn daraufhin zurück und hielten ihn fest. Nachdem sich die Situation zunächst wieder beruhigt zu haben schien, holte der Festgehaltenen nochmals unvermittelt aus und traf den Polizeibeamten mit der Faust am Hals. Der renitente Gast wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und kam in polizeilichen Gewahrsam. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Die Polizei leitete strafrechtliche Ermittlungen gegen den Beschuldigten wegen Körperverletzung und Widerstand ein.

