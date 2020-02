Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Fahrzeugkontrollen am Südbahnhof

Schifferstadt (ots)

Am Sonntag, 03.02.20, führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in den Abendstunden zwischen 19:15 und 20:40 Uhr eine Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz am Südbahnhof in der Speyerer Straße durch. Hierbei wurden 20 Fahrzeuge kontrolliert. In 4 Fällen wurden den Fahrzeugführern Mängelberichte ausgehändigt, da sie entweder ihre Papiere nicht mitführten, oder die Fahrzeuge technische Mängel aufwiesen. Bei einem Fahrzeugführer wurde ein Verstoß gegen die Ladungssicherungspflicht festgestellt und entsprechend geahndet. Ein 58-jähriger Mann aus Schifferstadt konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen die Halterin des Fahrzeugs wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da sie zuließ, dass der Mann ohne gültigen Führerschein ihr Fahrzeug fuhr.

