Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei hilft bei "Befreiung" einer in der Kirche eingeschlossenen Frau (22/0202)

Speyer (ots)

02.02.2020, 16:35 Uhr

"Gott sei Dank" dürfte eine 60-jährige Frau aus Speyer sich am Sonntagnachmittag gedacht haben, nachdem sie zuvor beim Beten in der St. Joseph-Kirche eingeschlossen wurde und eine andere Frau, die die Kirche besichtigen wollte auf die "Eingesperrte" aufmerksam wurde. Diese verständigte daraufhin die Polizei und teilte mit, dass sich in der verschlossenen Kirche noch eine Frau befinde. Durch die Polizei konnte dann ein Verantwortlicher der Kirche erreicht werden, sodass die Frau letztlich aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnte.

