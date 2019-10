Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer verletzt sich leicht beim Zusammenstoß mit einem Fußgänger

Viersen (ots)

Am 10.10.2019, gegen 16:15 Uhr, befuhr der 76-jährige Viersener mit seinem E-Bike den Radweg vom Rathaus aus kommend in Fahrtrichtung Lindenstraße. Am Busbahnhof übersah er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, den von links kommenden 33-jährigen Fußgänger aus Grefrath und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht; der Fußgänger blieb unverletzt.

