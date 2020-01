Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Unbekannte beschädigen Fenster der Friedhofskapelle

Quakenbrück (ots)

Auf dem Friedhof an der Badberger Straße beschädigten Unbekannte zwischen Dienstagmittag (12 Uhr) und Mittwochmorgen (08.30 Uhr) ein Designer-Fenster der Friedhofskapelle. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei in Quakenbrück ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05431/90330 entgegen.

