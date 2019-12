Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Schule eingebrochen

Baden-Baden (ots)

Wie den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte am Freitagmorgen zur Anzeige gebracht wurde, sind unbekannte Einbrecher zwischen Montag und Freitagmorgen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Realschule in der Stephanienstraße eingestiegen. Der hierdurch verursachte Sachschaden muss noch geklärt werden. Nach ersten Feststellungen wurde nichts aus der Lernanstalt gestohlen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

