Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Scheiben am Rastatter Schloss eingeschlagen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Wer hat zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen insgesamt sechs Glasscheiben am Rastatter Schloss in der Herrenstraße eingeschlagen? Dieser Frage gehen nun die Ermittler des Polizeireviers Rastatt auf den Grund. Der mutwillige Zerstörer hat so einen Schaden von etwa 1.200 Euro angerichtet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den Beamten des örtlichen Polizeireviers. /wo

