Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Parkhaus

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 03.02.2020 im Zeitraum von 13:00Uhr bis 14:30Uhr parkt eine 44-jährige Frankenthalerin ihren grauen VW Passat im 2.OG eines Parkhauses in der Welschgasse in Frankenthal. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrt, stellt sie einen Schaden an der linken hinteren Fahrzeugseite in Form von Abriebspuren und Kratzern fest. Wahrscheinlich wurde der Pkw durch einen anderen Parkhausnutzer beim Aus- bzw. Einparken touchiert. Am Fahrzeug der Dame entstand ein Sachschaden von ca. 750,-EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Laura Schwarz



Telefon: 06233 313-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell