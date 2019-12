Polizei Aachen

POL-AC: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Auto prallt gegen Baum - Fahrer wird schwer verletzt

Eschweiler/ Alsdorf (ots)

Letzte Nacht (10.12.2019) kam es gegen 1 Uhr auf der Rue de Wattrelos (L 240) in Höhe der Ortslage Kinzweiler zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw- Führer schwer verletzt wurde. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr der 38- jährige Alsdorfer die L 240 aus Richtung Eschweiler kommend in Richtung Alsdorf, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen im Grünstreifen stehenden Baum stieß. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug und schleuderte wieder zurück auf die Straße. Bei Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte war jedoch zunächst unklar, ob der nicht angeschnallte im vorderen Innenraum aufgefundene schwer verletzte Mann auch zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer gesessen hatte oder eine bis dahin unbekannte zweite Person. Da man nicht ausschließen konnte, dass diese unbekannte Person bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert wurde oder sich selber hatte retten und vom Unfallort entfernen können, suchten die Beamten mit Hilfe eines Polizeihubschraubers die Örtlichkeit intensiv ab; gefunden wurde jedoch niemand mehr. Ein hinzugezogener Sachverständiger stellte dann anhand der Spurenlage fest, dass der schwer verletzte 38- jährige Insasse, auch der Fahrer war. Er musste von der Feuerwehr aus seinem völlig demolierten Fahrzeug geborgen werden; mit lebensbedrohlichen Verletzungen brachte ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus. Das Autowrack stellten die Beamten sicher. (pw)

