POL-AC: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Heute Morgen (09.12.2019) gegen 7.45 Uhr fuhr ein 21-jähriger Radfahrer auf dem linken Gehweg der Neuenhofstraße aus Richtung Debyestraße kommend. Gleichzeitig fuhr eine 64-jährige Autofahrerin in gleicher Fahrtrichtung. Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt übersah diese den dunkel gekleideten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den 21-jährigen Mann in ein Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis sich als Radfahrer, gerade zur dunklen Jahreszeit, hell und sichtbar zu kleiden. Gleichzeitig der Appell an alle Autofahrer besonders vorausschauend zu fahren. (fp)

