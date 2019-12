Polizei Aachen

POL-AC: Unfall mit E-Roller: Fahrer alkoholisiert

Aachen (ots)

Gestern Morgen (09.40 Uhr) kam es an der Kreuzung Adalbertsteinweg und Kongressstraße zu einem Unfall, bei dem ein 24-jähriger E-Roller Fahrer nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde. Der Mann war auf dem Adalbertsteinweg in Richtung Trierer Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 25-Jährigen kollidierte. Sie war auf der Kongressstraße in Richtung Adalbertsteinweg unterwegs. Der genaue Unfallhergang und insbesondere die Frage, welche Ampelphase für welchen Beteiligten zum Unfallzeitpunkt geschaltet war, ist derzeit noch unklar. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Der verletzte 24-Jährige hatte vor Antritt der Fahrt offenbar Alkohol zu sich genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. (am)

