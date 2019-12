Polizei Aachen

POL-AC: Polizei bittet um Mithilfe - Einbrecher und deren Fluchtfahrzeug gesucht

Aachen (ots)

Letzte Woche, Mittwochabend bis Donnerstagmorgen (04./05.12.2019), kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Kleinheidstraße im Stadtteil Verlautenheide. Die Bewohner befanden sich bei Tatbegehung nicht vor Ort. Unbekannte gelangten über den Garten in die Doppelhaushälfte und entwendeten mit vereinten Kräften einen ca. 300 Kg schweren Tresor. Wohl mit Hilfe eines in direkter Nähe zum Gebäude geparkten Kleintransporters oder ähnlichem Fahrzeug transportierten die Tatverdächtigen ihr gewichtiges Diebesgut weg. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun Zeugen, die im Bereich Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/ 9577-31401 oder 31413 zu melden. (pw)

