Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Polizei sucht beschädigten blauen BMW nach Unfallflucht

Celle (ots)

Am Samstag 26.10.2019, gegen 21.55 Uhr kam es auf der Kreisstraße 50 zwischen Bockelskamp und Klein Ottenhaus zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Die 67 Jahre alte Fahrerin eines VW Passats war in Richtung Klein Ottenhaus unterwegs, als sie in einer Linkskurve plötzlich von einem dunklen PKW mit hoher Geschwindigkeit überholt wurde. Während des Überholvorgangs kam der unbekannte Fahrer zunächst nach links auf den Grünstreifen, fuhr wieder auf die Fahrbahn und touchierte den VW in Höhe des hinteren Reifens. Der VW drehte sich dadurch um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursacher flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Klein Ottenhaus Am VW entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen älteren blauen 5-er BMW (Baujahr 2003-2007) handeln dürfte. Linksseitig ist die Schwellenverkleidung abgerissen. An dem Wagen dürften sich im vorderen rechten Fahrzeugbereich Beschädigungen befinden. Hinweise zum Fahrzeug bzw. dem Fahrzeughalter nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter 05144/9866-0.

