POL-CE: Eversen - Schaf aus Stall gestohlen

In der Nacht zu Sonntag (03.11.2019) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Weide eines Schafhalters aus Eversen an der Straße "Am Bahndamm" und öffneten den Schafstall. Eines der Schafe musste dran glauben und wurde aus dem Stall mitgenommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Hinweise von Zeugen zum Verblieb des Tieres nimmt die Polizei Bergen entgegen unter 05051/47166-0.

