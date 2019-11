Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ovelgönne - Polizei sucht Zettelschreiber nach Verkehrsunfall

Celle (ots)

Am Nachmittag des Dienstages, 01. Oktober, ist im Iltisweg in Ovelgönne ein parkender blauer Seat Ibiza angefahren und dabei leicht beschädigt worden. Der Geschädigte hat danach einen Zettel am Scheibenwischer gefunden, der entweder von dem Verursacher selbst oder einem Zeugen stammen dürfte. Leider ist dieser Zettel im Regen so stark aufgeweicht, dass die Schrift nicht mehr zu lesen war. Der Verfasser dieser Nachricht wird gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 05143-6670945 zu melden.

