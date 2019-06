Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.06.2019

Peine (ots)

Einbruch in Büroräume

Zwischen Freitag, 13:45 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster in die Büroräume eines Gebäudes in der Virchowstraße in Peine ein. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld und Autoschlüssel. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Fahrräder aus Garage entwendet

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 09:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, aus einer Garage in der Straße "Meersfeld" in Ilsede zwei verschlossen abgestellte Fahrräder. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Am Montag, um 12:20 Uhr, ereignete sich in der Gehardstraße in Ilsede ein Verkehrsunfall. Ein 30- jähriger Peiner befuhr die Gerhardstraße in Richtung Peine. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen auf dem rechten Parkstreifen abgestellten PKW. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Montag um 20:30 Uhr in der Lise-Meitner- Straße Ecke Marie-Curie-Straße in Lengede. Eine 37- Jährige aus Salzgitter geriet beim Abbiegen mit ihrem PKW ins Schleudern und stieß im Anschluss gegen einen geparkten Porsche Carrera. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 25.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag zwischen 12:10 Uhr und 12:35 Uhr, vermutlich beim Wenden einen vor einer Garage in der Stormstraße in Peine abgestellten PKW. Ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell