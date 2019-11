Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Unbekannte schlagen Scheibe einer Bäckerei ein

Celle (ots)

Mit einem Gullideckel warfen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (01.11.2019) die Glaseingangstür einer Bäckereifiliale in der Mittelstraße ein. Der Verkaufsraum betraten sie nicht, auch entwendet wurde nichts. Eine Angestellte entdeckte die Tat in den frühen Morgenstunden und informierte die Polizei. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

