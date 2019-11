Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Zeugen und Opfer gesucht nach sexueller Belästigung beim Celler Stadtfest

Celle (ots)

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 23.00 Uhr, wurde eine derzeit unbekannte, junge Frau beim Celler Stadtfest am "Markt" durch fünf jungen Männer sexuell belästigt. Nachdem sie unsittlich berührt worden war, zeigte die junge Frau dem Sicherheitsdienst zwar die Tatverdächtigen, entfernte sich dann jedoch vom Tatort, bevor ihre Personalien festgestellt werden konnten. Für den Fortgang der Ermittlungen bittet die Polizei mit diesem Aufruf sowohl das Opfer, als auch etwaige Zeugen sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-215 oder -395.

