Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Fahrer eines schwarzen PKW der Marke BMW

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einem Verkehrsunfall, der sich gegen 19.30 Uhr in der Kirchreihe zugetragen haben soll. Dabei soll es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 17-Jährigen Radfahrerin sowie einem schwarzen PKW der Marke BMW gekommen sein. Vor Ort einigten sich die Beteiligten zunächst untereinander. Am späteren Abend klagte die 17-Jährige dann jedoch über Schmerzen. Die Polizei bittet den Fahrer des Pkw sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell