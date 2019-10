Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Schlechte Ausrede nach Ladendiebstahl

Celle (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete am Samstagmittag in einem Kaufhaus in der Bergstraße eine Frau mit einem Kinderwagen beim Diebstahl.

Die junge Mutter hatte Waren aus verschiedenen Abteilungen im Wert von über tausend Euro in ihrem Kinderwagen versteckt und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen.

Der Detektiv hielt die Frau draußen an und zog die Polizei hinzu.

Um ihr Verhalten zu erklären, kam die 37-Jährige nun mit einer faulen Ausrede daher.

Ihr Kind sei erkrankt und habe dringend frische Luft benötigt! Geld habe sie schließlich dabei.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein.

