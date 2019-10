Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Wienhausen - Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag öffneten unbekannte Täter gewaltsam insgesamt drei Firmenfahrzeuge in Celle und Wienhausen und stahlen Werkzeuge im Wert eines fünfstelligen Betrags. In Wienhausen waren zwei Firmenfahrzeuge in der Hauptstraße betroffen, in Celle ein Transporter in der Straße "An der Gertrudenkirche". Hinweise nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

