POL-AC: Kohlscheider Straße nach Verkehrsunfall gesperrt

Gestern Nachmittag (09.12.2019) gegen 15.45 Uhr fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Kohlscheider Straße von Aachen in Rich-tung Kohlscheid. Ein 20-jähriger Motorradfahrer fuhr unmittelbar hinter ihm. Nach Angaben des dahinter fahrenden Zeugen habe der Autofahrer hinter der Autobahnauffahrt A4 zunächst nach rechts ausgeholt, um zu einem möglichen Wendemanöver anzusetzen. In diesem Moment fuhr der Motorradfahrer links an dem Pkw vorbei. Als zeitgleich der Autofahrer ebenfalls nach links abbog, übersah er offensichtlich diesen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer mussten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach erster Einschätzung auf ca. 14.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kohlscheider Straße an dieser Stelle gesperrt werden. Das angehängte Bild darf rechtefrei verwendet werden.(fp)

