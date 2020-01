Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Sachbeschädigung Geschwister-Scholl-Gymnasium

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende warf eine unbekannte Täterschaft mit einem schweren Gegenstand ein großes verglastes Element am Geschwister-Scholl-Gymnasium ein. Hierdurch entstand beträchtlicher Sachschaden am Gebäude. Ob die Täterschaft in das Gebäude einbrechen wollte steht derzeit noch nicht fest. Sehr wahrscheinlich war das Klirren der großen Scheibe weit zu hören. Vor wenigen Tagen wurde auf ähnliche Weise auch eine Scheibe der Kastelbergschule zerstört. Die Polizei bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise. Telefon: 07681 / 4074-0.

