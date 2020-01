Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - geparkter Alfa Romeo beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend, 08.01.2020, bis Donnerstagmorgen, 09.01.2020, ist ein in der Straße Im Klingnauer in WT-Tiengen geparkter Alfa Romeo beschädigt worden. Entweder beim Vorbeifahren oder beim Rangieren stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den am Fahrbahn abgestellten Alfa und demolierte dieses Auto am linken Frontbereich. Außerdem wurde das vordere Kennzeichen abgerissen. Dieses fand die Besitzerin in einem Gebüsch wieder. Möglicherweise kommt ein blaues Fahrzeug als Verursacher in Betracht. Entsprechender Lack konnte gesichert werden. Am Alfa wurde ein Blechschaden von rund 1500 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283, entgegen.

