Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Versuchter Telefonbetrug

Schifferstadt (ots)

Am Montag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Schifferstadt zu zwei bekannt gewordenen Fällen, in denen Anrufer unter Vortäuschung falscher Tatsachen versucht haben, Geld zu erlangen. In Böhl-Iggelheim hat eine Frau einen Anruf von einem Mann bekommen, der nur fragte, ob sie denn nicht wisse, wer dran sei. Er gab an, gerade beim Notar zu sitzen und Geld zu brauchen, um ein Haus zu kaufen. Die Frau erinnerte sich sofort an diese Betrugsmasche und legte auf. In Schifferstadt hat eine Frau einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter erhalten. Aber auch hier legte die Frau sofort auf. In keinem der beiden Fälle ist ein Schaden entstanden.

