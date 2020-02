Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Trickdiebstahl aus Pkw

Schifferstadt (ots)

Am Samstag den 01.02.2020 gegen 17:00 Uhr, ist eine Frau auf dem Parkplatz des Kauflands von einem Mann angesprochen worden, als sie gerade dabei war ihre Einkäufe in den Kofferraum zu laden. Während des Gesprächs ist unbeobachtet eine weitere, unbekannte Person an das Fahrzeug herangetreten und hat die Handtasche der Frau vom Beifahrersitz entwendet. Offenbar hat das Gespräch, in das der Mann die Frau verwickelt hat, nur der Ablenkung gedient. Der Mann war circa 50 Jahre alt und 185 cm groß. Zu dem Mittäter liegt bislang keine Beschreibung vor. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

