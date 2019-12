Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Bushaltestelle und Parkplatz Schulzentrum, Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Bushaltestelle Schulzentrum, Breslauer Str. Am 28.12.2019, gegen 01.25 Uhr, wurde bei der Polizei gemeldet, dass an einem geparkten Pkw auf dem Parkplatz, einem Ford Mondeo, die Seitenscheibe an der hinteren rechten Fahrzeugtür eingeschlagen worden war. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Schaden wird bisher auf ca. 400,00 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben über verdächtige Personen machen können, sich unter der Tel.-Nr.: 05066/9850 zu melden.

