Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, Knollenstraße - Zeugenaufruf anlässlich einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Knollenstraße(ep) Am 27.12.2019, gegen 18:00 Uhr parkt die Halterin ihren weißen Fiat ordnungsgemäß an der Straße. Am 28.12.2019 um 12:00 Uhr bemerkt sie einen Schaden an ihrem PKW. Der Schaden befindet sich vorne links über dem Radkasten. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Die Polizei in Sarstedt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 05066-9850 entgegen.

