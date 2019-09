Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb mit Handys auf dem Kopf/Wohnungseinbrüche/

Lüdenscheid (ots)

Mitarbeiter eines Elektronikmarktes im Stern-Center erwischten am Donnerstagmorgen einen 23-jährigen Lüdenscheider beim Ladendiebstahl. Er steckte drei Smartphones in einen Behälter und trug diesen auf dem Kopf durch die Sicherheitsschranke. Ein Mitarbeiter stoppte ihn und rief die Polizei. Bei der Durchsuchung kam ein bereits früher gestohlener Kopfhörer ans Tageslicht, außerdem Drogen sowie diverse Messer, Scheren und Schraubendreher. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls, Ladendiebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unbekannte sind am Donnerstag im Laufe des Tages in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Jockuschstraße. Sie zerstörten eine Scheibe, kletterten in die Wohnung und durchsuchten die Möbel. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Auch an der Philippstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag die Scheibe eines Wohnhauses eingeschlagen. Einbrecher drangen in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Zimmer und stehlen drei wertvolle Armbanduhren.

Einer 24-jährigen Plettenbergerin wurde am Donnerstagnachmittag an der Paulmannshöher Straße die Handtasche gestohlen. Nach dem Einkaufen im Discounter an der Herscheider Landstraße hatte sie sich draußen auf einen Stein gesetzt und war dann in einen Bastelladen gegangen. Ob ihr die Tasche in dieser Zeit gestohlen wurde oder ob sie die Tasche an dem Stein vergessen hat, kann sie im Nachhinein nicht mehr sagen. Jedenfalls ist die Tasche mitsamt Smartphone, einem blauen LG G7 ThinQ, und Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld, Papieren und Bankkarte verschwunden.

