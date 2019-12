Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: HILDESHEIM(eis) Brennender Papiercontainer in der Nordstadt

Hildesheim (ots)

Am Samstag, 28.12., gegen 21:10 Uhr, bekommen die Berufsfeuerwehr und die Polizei Kenntnis von einem brennenden Papiercontainer in der Senkingstraße. Am Container des ZAH entsteht Sachschaden in vierstelliger Höhe. Weder zur der Brandentstehung, noch zu einem möglichen Täter liegen bisher Erkenntnisse vor. Eventuelle Zeugen, die zur Aufklärung des Geschehens Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim zu melden.

