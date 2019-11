Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Zeugen für Unfall gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 6:45 Uhr, war ein 31-Jähriger mit seinem BMW auf der Herforder Straße in Richtung Bielefelder Straße unterwegs, als ihm ein Bus entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge berührten sich im Vorbeifahren seitlich, woraufhin der Bus weiterfuhr. Am BMW entstand ein Streifschaden an der gesamten linken Fahrzeugseite. Zeugen, die Hinweise auf den Bus geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180.

