POL-LIP: Detmold - PKW aufgebrochen und Navi entwendet

(KF)In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen bisher unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Ernst-Hilker-Straße in einen Audi A 7 ein. Die Täter schlugen die Seitenscheibe ein und bauten das festeingebaute Navigationsgerät einschließlich der Mittelkonsole aus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500,-- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

