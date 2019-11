Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Gaststätte

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Exterstraße ein. Die Täter brachen ein Fenster im seitlichen Bereich des Gebäudes auf, gelangten von dort in die Gasträume. Entwendet wurde eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

