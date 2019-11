Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbrecher erbeuten Schmuck aus Wohnung

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit vom 13.11.2019 bis Freitagnachmittag drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße ein. Die Täter hebelten die Terrassentür zum Wohnzimmer auf und durchsuchten die Innenräume nach Wertsachen. Erbeutet wurden verschiedene Schmuckstücke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

