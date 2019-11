Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ohrsen. Diebe auf der Baustelle.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einer Baustelle an der Ehlenbrucher Straße. Aus mehreren dort abgestellten LKW stahlen sie die Batterien und zapften Dieseltreibstoff ab. Weiterhin entwendeten die Täter eine Rüttelplatte. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

