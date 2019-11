Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen. Einbrecher scheitern an Tür.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten im Verlauf des Donnerstags in ein Einfamilienhaus an der Liemer Straße einzusteigen. Obwohl die Täter massiv an einer Tür hebelten, kamen sie nicht in das Objekt. Der Sachschaden blieb gering. Verdächtiges in dem Zusammenhang melden Sie bitte der Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

