Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Vorsätzliche Brandstiftung - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am späten Montagabend, gegen 23:30 Uhr, stand ein Wohnhaus in der "Vordere Straße" in Flammen und brannte aus (Wir berichteten bereits am Dienstag). Die bisherigen Ermittlungen deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Die Kripo in Detmold bittet deshalb darum, dass sich Zeugen melden mögen, denen im Zusammenhang mit dem Brand am Montag etwas aufgefallen ist. Ihre Hinweise nimmt das KK 1 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

