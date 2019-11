Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher gelangen durch Kellerfenster ins Haus.

Lippe (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 22:10 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit des Eigentümers eines Einfamilienhauses in der Wüstener Straße. Der oder die Täter gelangten über ein Kellerfenster in das Haus und suchten nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Eine Zeugin sah gegen 20 Uhr Personen auf der Hofzufahrt des Hauses. Möglicherweise handelte es sich bei diesen um die Täter. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

