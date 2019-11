Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Augustdorf/ Bad Salzuflen. Glätte führt zu Unfällen.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen waren zahlreiche Straßen im Kreisgebiet durch überfrierende Nässe glatt. Auf Grund der Straßenglätte ereigneten sich in Augustdorf, und in Bad Salzuflen Verkehrsunfälle. In der Waldstraße in Augustdorf rutschte ein 62-jähriger Detmolder mit seinem Motorroller aus und stürzte. In Bad Salzuflen, in der Lageschen Straße, kam ein 51-jähriger Bad Salzufler mit seinem Kleinkraftrad zu Fall. Beide verletzten sich hierdurch leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von geringerem Wert. Damit Sie sicher durch den Winter kommen, rät die Polizei dazu, morgens zeitig los zu fahren. Befreien Sie die Scheiben ihres Fahrzeugs von Schnee und Eis. Eine freie Sicht ist für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer unabdingbar. Planen Sie mit einer längeren Anfahrt zur Arbeit. Winterreifen bieten ab einer Temperatur von zirka sieben Grad deutlich mehr Haftung auf der Fahrbahn.

