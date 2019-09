Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer - Schüler fuhr auf der falschen Seite

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (25.09.19, 7:43 Uhr) kam es auf der Westfalenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Radfahrer.

Der 12-jährige Schüler befuhr den Radweg der Westfalenstraße auf der falschen Seite in Richtung des Gymnasiums. Die 61-jährige Autofahrerin war in gleicher Richtung unterwegs, als sie links in die Einfahrt zum Schulzentrum abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der Junge stürzte. Der Schüler verletzte sich leicht, konnte aber anschließend noch die Schule besuchen.

Verfasserin: Lea Pomplun

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell