Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 17:20 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dessauer Straße ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell