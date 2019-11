POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche & Feuerwehreinsätze

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Unfallflucht

Rund 500 Euro Sachschaden hinterließ ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch an einem geparkten Honda Jazz. Der Honda war zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Devizesstraße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Einbrüche in zwei Wohnungen

Gleich in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Teckstraße wurde am Mittwoch eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 9:15 Uhr und 21 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu den Erdgeschosswohnungen und durchsuchten sämtliche Schränke in den Wohnungen. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr streifte am Mittwoch ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren in der Fritz-Müller-Allee einen geparkten VW Multivan. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Auto entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Winnenden-Hertmannsweiler: Feuerwehreinsatz

Kurz vor 23 Uhr musste die Feuerwehr am Mittwochabend in eine Wohnung in der Gärtnerstraße ausrücken. Vermutlich im Bereich des Herdes schmorten Essen und Plastikteile, was zur Rauchentwicklung führte. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr wurden die kokelnden Gegenstände von zwei Nachbarn gelöscht. Diese erlitten hierbei eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Wohnungsinhaberin wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein oder nur sehr geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Urbach: Brand eines Baustromkastens

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochvormittag, gegen 11:10 Uhr ein Baustromkasten in der Schießgasse in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Urbach rückte mit insgesamt 12 Einsatzkräften aus und konnte den Stromkasten schnell löschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Winterbach: Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Diebe brachen zwischen Dienstag, 20:40 Uhr und Mittwoch, 15:15 Uhr in ein Vereinsheim im Gewann Rosswasen ein. Im Vereinsheim durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten rund 50 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Ein 63-jähriger Fahrer eines Nissan Qashqai befuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr die Fritz-Ehrmann-Straße stadteinwärts. Als er die Kreuzung zur Helmut-Götz-Straße passieren wollte, missachtete er die Vorfahrt einer von rechts einfahrenden Hyundai-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Fellbach: Abbiegeunfall

Über 8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Siemensstraße ereignete. Ein 54-jähriger Ford-Fahrer wollte dort nach rechts in eine Tiefgarage einbiegen und bremste hierzu ab. Dies bemerkte ein nachfolgender Fahrer eines Toyota Corolla zu spät und prallte seitlich gegen das einbiegende Auto. Verletzt wurde dabei niemand.

