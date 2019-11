FW-KLE: Kellerbrand durch Verpuffung: Hausbewohner wird verletzt

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Ausgelöst durch Arbeiten in einem Keller kam es heute gegen 11:30 Uhr an der Querallee in Hau zu einer Verpuffung. Dabei erlitt der Hausbewohner Verletzungen. Er wurde aus dem Gebäude gerettet. Wie es zu der Verpuffung kam, ist nicht bekannt. Im Vorfeld hatte er versucht, in einem Kellerraum Flüssigbitumen zu erhitzen.

Um 11:36 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve alarmiert. Beim Eintreffen bestand eine erhebliche Rauchentwicklung in den Kellerräumen und im Erdgeschoß des Hauses.

Durch die Einsatzleitung wurden vier Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Umfangreiche Lüftungsmaßnahmen waren ebenso notwendig sowie kleinere Löscharbeiten. Durch den Rettungsdienst wurde der verletzte Hausbewohner erstversorgt und einer stationären Krankenhausbehandlung zugeführt.

Die Einsatzdauer betrug über eine Stunde. Für die Zeit des Einsatzes war die Querallee zwischen Triftstraße und Materborner Allee gesperrt. Durch die Polizei wurde der Verkehr abgeleitet.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Einsatzleitung hatten Brandoberinspektor Tim Reimer und Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann.

