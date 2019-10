Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Zwei Gruppen schlugen sich vor einer Gaststätte

Am Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, wurde die Polizei in die Salacher Straße gerufen. Der Anruferin nach waren zwei Gruppen mit fünf und vier Personen in Streit geraten und schlugen sich. Die Fünfer-Gruppe im Alter von 17, 18 und 20 Jahren konnte durch die Polizei angetroffen werden. Sie wurden durch Hiebe und Tritte leicht verletzt worden. Die vier Kontrahenten waren nicht mehr vor Ort. Grund für die Auseinandersetzung war vermutlich eine unsittliche Berührung einer Frau in der Gaststätte. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung führt das Polizeirevier Eislingen.

