Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Frontalzusammenstoß auf kurviger Durchgangsstraße

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 15.15 Uhr, fuhr ein 73-Jähriger auf der B 465 von Ehingen kommend in Richtung Biberach. In Warthausen kam er im Bereich einer Kurve aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit seinem VW Caddy frontal mit dem entgegenkommenden Audi A3 zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000EUR am VW und 12.000EUR am Audi. Die Feuerwehr musst auslaufende Betriebsstoffe abstreuen. Der Durchgangsverkehr war während der Unfallaufnahme behindert.

