POL-UL: (UL) Lonsee - Frau am Bahnhof Urspring sexuell belästigt

Als am Samstagabend eine Frau am Bahnhof im Ortsteil Urspring auf den Zug wartete, wurde sie von einem Mann angegangen. Er umklammerte und küsste sie. Zudem hatte er seine Hose heruntergelassen und seinen Schambereich entblößt. Sie konnte sich losreißen und Hilfe rufen. Immer noch in ihrer Nähe nahm der Mann an sich sexuelle Handlungen vor, bis der Zug in den Bahnhof einfuhr. Er folgte der Frau in den Zug. Erst im Bahnhof in Amstetten konnte die Polizei dem Treiben ein Ende setzen. Der 50-jährige Mann mit afrikanischem Aussehen wurde festgenommen. Da er im Besitz einer EU-Staatsbürgerschaft ist, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen führt das Polizeirevier Ulm-Mitte.

